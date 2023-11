Walentina Doronina: Vanessa packt aus - das passierte hinter den Kulissen der Pressekonferenz

Die aktuelle "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin berichtet, dass Walentina bereits vor Beginn der Konferenz provokant ihr gegenüber gewesen wäre: "Bevor die Pressekonferenz begonnen hat, hat die liebe Walentina direkt angefangen Stress zu machen, wie man sie kennt. Redet immer davon, man soll ihr doch keine Plattform geben, starrt uns dann aber mit ihrem Strohhalm im Mund [...] richtig an. Sie saß auf der anderen Seite, quasi vor uns, und hat sich dann umgedreht und uns nonstop angestarrt, bis ich irgendwann gesagt habe, sie soll nicht so gucken. Und dann fing es an mit 'ich gucke, wohin ich will', wo ich mir einfach nur denke, warum muss diese Frau immer provozieren."

Auch während der Konferenz soll sich Walentina laut Vanessa nicht zurückgehalten haben. Sie habe ständig zwischen rein gerufen, als Freund Can und Gigi zu dem Boxkampf befragt wurden, und habe für Can geantwortet: "Bevor Can angeblich sagt 'der Kampf ist beendet' ruft sie 'Can wird nicht kämpfen. Jetzt wird Can nicht mehr kämpfen.'" Solch ein Verhalten ist für Vanessa einfach nur unbegreiflich. Sie schlussfolgert: "Was ist da los? Wie kann man nonstop immer noch so weitermachen? Ich verstehe es einfach nicht. Diese Frau ist wirklich unfassbar."