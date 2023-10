Can Kaplan & Gigi Birofio: Pressekonferenz-Drama! Walentina sagt den Boxkampf ab

Nach dem Gewalt-Drama im "Sommerhaus der Stars" wollten Can Kaplan und Gigi Birofio ihren Streit bei einem offiziellen Boxkampf austragen - doch dazu wird es jetzt nicht mehr kommen...

Die beiden "Sommerhaus"-Streithähne hatten vor wenigen Tagen angekündigt, bei der Show "Fame Fighting" am 4. November neben "Sommerhaus"-Kollege Alex Petrovic, dem Ex-Bachelor Andrej Mangold und vielen weiteren Promis in drei Runden gegeneinander anzutreten. Doch am vergangenen Samstag (28. Oktober), eine Woche vor dem großen Boxkampf, fand eine Pressekonferenz dazu statt, bei der alle Teilnehmer:innen zusammenkamen. Doch schon nach wenigen Minuten eskalierte die Situation komplett.