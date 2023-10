Walter Plathe: Bedauerliche Schicksalsschläge! Wie steht es um den "Landarzt"-Star?

Mit einem kräftigen Tritt startet Walter Plathe seinen blauen Schwalbe-Roller, knatternd springt der Motor an. "Ein Klassiker, Baujahr 1967", sagt der Schauspieler stolz. Man merkt dem "Landarzt"-Star kaum an, dass er schwere Zeiten hinter sich hat, nur längere Strecken läuft er am Rollator. Mit neuer Hüfte, Moped und seinem Kutter entdeckt er die Welt!