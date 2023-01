Was wohl Heidi darüber denkt? Die dunklen Dämonen von Bill & Tom Kaulitz!

Doch Attacken gab es auch untereinander. Denn obwohl sich die Jungs so nah waren, gerieten sie aneinander, hatten Meinungsverschiedenheiten, wie Bill verrät: "Wir hatten früher natürlich auch Phasen, in denen wir uns geprügelt haben. Wir haben uns gegenseitig geärgert und Grenzen ausgetestet. Und wenn wir uns geprügelt haben, dann war das wirklich so, als ginge es um Leben und Tod, meist haben alle anderen den Raum verlassen, weil das echt scary (dt.: furchterregend) war. Meine Mutter dachte, sie müsse gleich die Polizei rufen." Zwar hätten sich die Brüder immer wieder vertragen, starker Tobak ist es trotzdem. Was das Schlimmste ist, was sie sich gegenseitig angetan haben? "Physisch, würde ich sagen, dass wir uns geprügelt haben mit allem, was im Raum zur Verfügung stand. Wir haben aber nie etwas gemacht, was den anderen nachhaltig emotional verletzt hat." Kaum vorstellbar, so harmonisch wie die beiden wirken!

Wie Heidi wohl über die Vergangenheit der beiden Jungs denkt? Schließlich ist Ehemann Tom nun Teil von Heidis Patchworkfamilie, trägt Verantwortung.

Das alles liegt heute in der Vergangenheit. "Jeder von uns hatte während all dieser Jahre seine eigenen Dämonen, mit denen er gekämpft hat. Wir hatten unsere Tiefs, dachten, wir können nicht mehr, wollen nicht mehr – aber wir haben uns gegenseitig immer wieder aufgefangen", so die Brüder. Die Dämonen sind nun besiegt.