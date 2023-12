Wer stiehlt mir die Show?: Sensation! Matthias Schweighöfer gewinnt zum zweiten Mal

Er kam, sang und siegte - nochmal! Nachdem sich Matthias Schweighöfer im spannenden "Wer stiehlt mir die Show?"-Finale gegen Joko Winterscheidt durchsetzen konnte, durfte er gestern Abend endlich seine eigene Sendung moderieren. Gleich zu Beginn performte er mit Joko und eine spezielle Version von "Shallow" am Klavier. Nur den Text hatte sich Matthias ausgedacht. So sang Joko über seinen Kumpel: "Erzähl mir mal mein Freund, warum bist du so superschlau, talentiert und schön, stiehlst mir einfach so die Show? Ich verehr dich, deine Muskeln faszinieren mich und deine Intelligenz im Vergleich mit dir, da stink ich ab!" Doch das war erst der Anfang...