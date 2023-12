Wer stiehlt mir die Show?: Vorab enthüllt! Wer gewinnt Folge 5?

In der neuen Folge, die schon jetzt HIER beim Streaminganbieter Joyn abrufbar ist, stellt Matthias zum zweiten Mal sein Moderationstalent unter Beweis.* Im Seidenmantel betritt er das Studio und lässt sich vom Publikum feiern. "Heute gibt es eine Show der 100 Emotionen! Alles, was menschlich ist, versuche ich, in diese Show einzubauen. Lachen, weinen und Wut!", verspricht der Schauspieler. Doch ein drittes Mal wollen seine Kollegen ihm nicht die Bühne überlassen. Vor allem Hazel Brugger zeigt sich siegessicher: "Mein Motto ist heute: Dominanz durch Eleganz! Ich versuche das mit einer aggressiven Grundhaltung an mich zu reißen." Doch wird ihr das wirklich gelingen?