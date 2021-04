Willi Herren: Liebes-Comeback? Jasmin wagt den ersten Schritt

Das Liebes-Aus von Willi und Jasmin Herren hat vielen Fans das Herz gebrochen. Obwohl die beiden in der Vergangenheit auch schon ihre Probleme hatten, haben sie sich immer wieder zusammengerauft. Momentan sieht es aber so aus, als würde ihre Liebe unter keinem guten Stern stehen. Offenbar gibt es Personen in Willis Familie, die keine Lust auf Jasmin haben. "Diese Personen haben mich regelmäßig bekämpft. So habe ich es zumindest empfunden. Sie kamen nicht mit mir klar", erklärt sie gegenüber RTL.