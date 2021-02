Auch 2021 wird die 4. Staffel von „The Masked Singer” in einem Studio in Köln-Ossendorf gedreht. Damit kein Unbefugter oder ein neugieriger Zuschauer das Gelände betreten kann, gleicht die Produktionsstätte eher einer Festung als einem Studio. So verriet Veronika Ferres nach ihrer Teilnahme an der dritten Staffel von "The Masked Singer": „Ich habe mich gefühlt wie ein Agent auf geheimer Mission. Wenn ich zum Beispiel auf die Toilette wollte, musste ich Handschuhe anziehen, mein Gesicht verhüllen und meinen ganzen Körper bedecken. Ich habe während der ganzen Zeit zwei Masken auf dem Flur gesehen. Aber wir durften ja nicht sprechen. Ich weiß bis heute nicht, wer das war." Während die Dreharbeiten in Köln ablaufen, werden die Kandidaten in angemieteten Apartments in der Stadt untergebracht. Wo sich diese befinden, wissen selbstverständlich nur ausgewählte Mitarbeiter. Abgeholt werden sie in voller Montur!