„The Masked Singer“ 2022: Enthüllungen in Staffel 6 – Wer ist raus?

Das Rätselraten bei „The Masked Singer“ geht im Frühjahr 2022 in die nächste Runde. Mit einer phänomenalen Einschaltquote feierte die ProSieben-Rätselshow am Samstagabend ihren Auftakt. Zum sechsten Mal in Folge stellen sich zehn Prominente aus Fernsehen, Musik und Sportwelt in handgearbeiteten Kostümen der größten musikalischen Herausforderung ihres Lebens! Woche für Woche muss einer der Teilnehmer*innen seine Maske lüften. Doch vorher wird gerätselt, wer sich unter dem Kostüm versteckt. Ihr wollt mit raten? Hier findet ihr alle Indizien und Enthüllungen von „The Masked Singer“ Staffel 6 auf einen Blick!