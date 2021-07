Heiko Maas & Natalia Wörner: Seine Frau stiehlt dem Außenminister die Show

Natalia Wörner ließ sich von Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn die Umgebung zeigen, Heiko Maas in der zweiten Reihe ging dabei unter. Und auch beim Gespräch mit Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian unterhielt sie sich ganz angeregt. Und ihr Partner Maas? Der blieb erneut im Hintergrund und lächelte schüchtern. Was Natalia Wörner dem Franzosen wohl alles zu sagen hatte? „Mein Bedürfnis ist groß, mich den politisch relevanten Themen zu stellen“, bekundete die Schauspielerin einmal. Schließlich spielt sie ja auch „Die Diplomatin“ in der gleichnamigen Fernsehreihe. Aber hat sie dabei nicht gelernt, auch das richtige Maß an Zurückhaltung zu wahren? „Es gibt auch viele Situationen, in denen ich sehr undiplomatisch sein kann. Vielleicht sogar übergriffig“, gab Natalia Wörner selbst einmal zu.