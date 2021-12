Geboren und aufgewachsen in Düren, hatte Karl Wilhelm Lauterbach keinen einfachen Start ins Leben. Nicht zuletzt auf Grund seiner Herkunft aus ärmlichen Verhältnissen reichte es nur für eine Hauptschulempfehlung. Doch der junge Karl kämpfte sich hoch, machte seinen Abschluss in Medizin an der Universität Aachen und studierte anschließend sogar an der renommierten Harvard-Universität in den USA. Bereits seit 2005 sitzt er im Deutschen Bundestag, 16 Jahre später darf er als Bundesminister für Gesundheit endlich in die Fußstapfen des scheidenden Jens Spahn treten.