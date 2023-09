Wolfgang Petry: Große Sorge! Wie krank ist er wirklich?

Gleißend hell gehen die Scheinwerfer an, leuchten den umjubelten Musiker für die Fans auf der Bühne aus: Jahrelang hat "Wolle" Petry für diese Momente gelebt. Doch wird ihm jetzt seine Vergangenheit zum Verhängnis? Mit Spätfolgen für seine Gesundheit? Fakt ist: Er musste sich in einer Augenklinik behandeln lassen.

Immer wieder kommt es vor, dass Kollegen aus der Branche einen hohen Preis für ihr Leben im Spotlight zahlen. Mary Roos gestand, im Alter nicht mehr gut sehen zu können. "Durch die Scheinwerfer in den Studios habe ich mir die Augen versaut."

Auch Helene Fischer räumte ein: "Meine Sehkraft hat in letzter Zeit etwas nachgelassen. Ich sehe nicht mehr so gut, das muss ich ganz ehrlich zugeben." Als möglichen Grund nannte sie das Bühnenlicht, in das sie bei ihren Auftritten direkt schaue. "Ich gehe nicht zum Augenarzt, weil ich ein bisschen Angst habe, was dabei herauskommt", so Helene. Klingt ernst und alarmierend!

Auch Wolfgang Petry will seine Sehkraft nicht verlieren. Hat sein Sehorgan durch die Karriere im gefährlichen Scheinwerferlicht Schaden genommen? Ehefrau Rosie steht ihm unterstützend zur Seite...