Wolfgang Petry: DAS wusste bisher niemand über "Wolle"!

Der Schlagerstar, der einst mit Liedern wie "Wahnsinn“, "Der Himmel brennt" oder "Bronze, Silber und Gold" Millionen von Fans begeisterte, führt seit seinem Rückzug von der Bühne ein sehr ruhiges Leben.

Keine Sonderbehandlung, keine Extras. Auch nicht beim Augenarzt. Und so musste er an diesem Tag – wie alle anderen – früh aufstehen, um pünktlich um acht Uhr bei seinem Termin zu sein. Und er kam nicht mit Porsche oder Mercedes, sondern mit einem schwarzen Renault Arkana. Mittelklasse.

"Wolle" will nicht auffallen. Die wilde Mähne von früher ist ein gutes Stück kürzer, das karierte Holzfällerhemd ist einem Jeanshemd gewichen. Und so kann er jetzt ganz entspannt mit seiner Frau Rosie in die Praxis gehen. Sehen kann er nicht mehr so gut wie früher. Ob er deshalb einen weißen Verband am Auge hat?

Zurück nach Hause ins Bergische Land setzt sich dann auch lieber seine Rosie ans Steuer. Seit 50 Jahren sind die beiden verheiratet. Sie liebte ihn, als er ein großer Star war – und sie liebt ihn noch heute, den unscheinbaren Rentner.