Xavier Naidoo: Die ganze Wahrheit kommt ans Licht!

"Meine Frau kommt aus der Ukraine. Und ihre, unsere Familie lebt dort", so der Sänger. Und dann macht er ein überraschendes Geständnis: "Die Welt scheint wie auf den Kopf gestellt. Und ich habe mich gefragt, wie es so weit kommen konnte. Hierzu habe ich auch viel mit Betroffenen und Freunden gesprochen (..) Ich musste mich auch kritischen Fragen zu Äußerungen von mir in der Vergangenheit stellen. [...] Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe. Und dass ich in den letzten Jahren viele Fehler gemacht habe. [...] Mir wurde bewusst, dass ich meine Familie, meine Freunde, meine Fans, Menschen, die mich verteidigt haben (...) mit verstörenden Äußerungen irritiert und provoziert habe, für die ich mich entschuldigen möchte", meint Xavier Naidoo. Offenbar hat der Musiker aus seinen Fehlern der vergangenen Jahre gelernt...

