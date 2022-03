Yeliz Koc: Jetzt entlarvt sie Jimi Blues krasse Lügen!

Anscheinend sei es lediglich zum Streit gekommen, weil Jimi nicht mit dem Hund rausgehen wollte - und das, obwohl es Yeliz in der Schwangerschaft zu dem Zeitpunkt nicht gut ging. Weiter berichtet die Mama von Baby Snow, wie es wirklich ablief: "Ich habe halt gerade Nudeln gegessen und war dann so sauer, dass ich diesen Teller auf den Tisch geknallt habe. Der ist dann halt zerplatzt und gegen die Wand geflogen. Jimi und ich haben aber gelacht, weil ich Nudeln in den Haaren hatte".

Damit sollte wohl klar sein, dass die Situation nach Yeliz am Ende gar nicht so wild war, wie Jimi in seiner Aussage behauptete. Ob Jimi das wohl genau so sieht? Bislang äußerte er sich nicht weiter zu Yeliz' Sicht der Dinge.

Geht der Streit nun wirklich in die zweite Runde? Was sich die Streithähne schon alles an den Kopf warfen, erfährst du im Video: