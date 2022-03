Yeliz Koc: So viel Geld schuldet ihr Jimi Blue wirklich!

Hinzu kommt auch noch, dass Jimi Blue Ochsenknecht, laut Yeliz, keinen Unterhalt für die gemeinsame Tochter Snow Elanie zahle. Auch Jimi bestätigte das gegenüber der Bild: "Wir haben derzeit keine festen Zahlungen vereinbart, mal zahlt Yeliz, mal zahle ich. Das war bisher nicht nötig, denn es gleicht sich in etwa aus". Aber anscheinend gleicht es sich wohl doch nicht so wirklich aus, wie Yeliz nun in ihrem Podcast "Bad Boss Moms" preis gibt: