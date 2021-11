Yeliz Koc: Es reicht! Sie zieht den Schlussstrich!

Eigentlich wollte die schöne Hannoveranerin nur einen entspannten Sonntagsspaziergang mit Baby Snow Elanie machen und ihre Fans in ihrer Instagram-Story dazu mitnehmen. Dabei genehmigt sich Yeliz einen Kaffee To-Go, der Platz in dem Babykörbchen des Kinderwagens findet. Für viele ihrer Follower ein Schock! So schreibt ihr einer ihrer Anhänger besorgt: "Wenn der Kaffee umkippt, verbrüht sich Snow die Füsschen". Was sie jedoch nicht wissen: Der Kinderwagen verfügt an der Stelle, an der der Kaffeebecher verstaut wurde, ein extra Fach für allerlei Kleinigkeiten. Dieses zeigt Yeliz nun entrüstet auf einem Foto in ihrer Instagram-Story als Antwort auf die besorgten Kommentare ihrer Fans und schreibt: