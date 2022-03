Yeliz Koc: Große Angst! Vermummter Mann lässt sie seit Jahren nicht in Ruhe

Yeliz kann nicht schlafen

In ihrer Instagram-Story verrät Yeliz ihren Fans, dass sie immer noch Probleme hat. "Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich alleine war. Und eigentlich ist immer jemand bei mir, denn ich schlafe richtig schlecht alleine", erklärt sie und zupft dabei nervös an ihrem Pullover herum. "Jedes Mal, wenn ich alleine schlafe, habe ich ein und denselben Albtraum. Das war in der Schwangerschaft richtig schlimm."

In den letzten Wochen hat eigentlich immer jemand bei Yeliz geschlafen. Doch in ihrer ersten Nacht alleine hatte sie wieder Albträume. "Es war eine Katastrophe. Ich glaube, ich bin gegen 4.30 Uhr eingeschlafen für ungefähr eine Stunde oder eine halbe Stunde. Ich träume jedes Mal, dass jemand bei mir einbricht. Bei mir an der Tür sind Glasscheiben und ich träume jedes Mal, dass ein Mann vor dieser Glasscheibe steht, komplett in Schwarz angezogen", berichtet sie. In jedem ihrer Albträume versuche jemand, bei ihr einzubrechen.

Diese Träume belasten Yeliz sehr. "Ich bin mit Herzklopfen wach geworden, hatte Panik, habe kurz geheult", klagt sie. Wie furchtbar! Bleibt zu hoffen, dass sie bald eine Lösung für dieses Problem findet...

5 Lebensmittel, die besseren Schlaf fördern: