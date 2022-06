Yeliz Koc: Untreue! Nun kommt die ganze Wahrheit ans Licht

Was genau die Mutter von Baby Snow Elanie auf dem Handy ihres damaligen Freundes Johannes fand gibt sie ebenfalls preis: "Da waren Videos und Fotos, wo er da mit Frauen auf einem Boot ist, wie die sich küssen und so was". Schon da hätte sie wohl die Reißleine ziehen sollen, verrät sie weiter: "So doof wie man ist, habe ich ihm das verziehen: 'Ist ja gerade frisch am Anfang' [...] Aber dann sollte man direkt schon weglaufen... Und daraus sind dann, glaube ich, zwei Jahre geworden." Mittlerweile ist das aber Schnee von gestern und die beiden gehen längst ihren eigenen Weg...Yeliz mit Baby Snow und Johannes mit seiner kleinen Familie rund um seine Frau Jessica Paszka und Baby Hailey-Su.

