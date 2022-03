Yvonne Catterfeld: Jetzt redet sie über ihr dunkles Geheimnis

Wie Yvonne nun berichtet, war sie früher als Kind extrem schüchtern und hätte niemals gedacht, dass sie irgendwann auf der großen Showbühne ohne Angst stehen kann. So offenbart Yvonne bei der "ARD"-Show "Playlist of my life": "Ich bin ein bisschen menschenscheu manchmal. Aber, nee, eigentlich bin ich total offen. Also mit mir kann man auch über alles reden." Sie ergänzt: "Aber ich war tatsächlich sehr schüchtern als Kind, also, ich würde sagen, unnormal schüchtern. Ich hätte nie vor jemandem gesungen. Die Auftritte hatte ich dann erst später, aber das war ein großer Schritt für mich." Wow! Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf Yvonne werfen! Doch zum Glück gehört Yvonnes Schüchternheit der Vergangenheit an. Schließlich hätten wir sonst auf ein großes Musiktalent verzichten müssen …