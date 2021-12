Yvonne Catterfeld & Oliver Wnuk: Alles aus und vorbei! Jetzt bricht er sein Schweigen

Traurige Nachricht zum Weihnachtsfest! Am 25.12.21 ließen die "The Voice of Germany"-Jurorin und der "Nord Nord Mord"-Star die Bombe platzen und gaben ganz überraschend ihre Trennung bekannt. Yvonne und Oliver gehen ab jetzt nicht mehr als Paar durchs Leben, wie die beiden nun auf Instagram verkündeten: