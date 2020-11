Yvonne Catterfeld: So unschuldig sah die Sängerin früher aus

Die Single „Für Dich“ stellte das Leben von Yvonne Catterfeld 2003 auf den Kopf. Für die Erfurterin ging damals ein großer Traum in Erfüllung. Doch der musikalische Erfolg hatte auch seine Schattenseiten. „Ich war nur unterwegs und hatte nicht frei“, erinnert sich Yvonne Catterfeld bei „red!“ an die schwierige Zeit früher. Auch ohne die Teilnahme an einer Castingshow, musste die Nachwuchskünstlerin für ihren musikalischen Erfolg hart arbeiten und ihr eigenes Leben hintenanstellen. Wenig Schlaf und kaum Freizeit mit Familie und Freunden waren das Opfer für eine erfolgreiche Karriere. So verriet sie: "Ich bin in Berlin an einem Café längs gefahren und habe mich gewundert, was die da machen. Die saßen da, haben gefrühstückt und Kaffee getrunken. Ich war in einer völlig anderen Welt. Ich war nur unterwegs und hatte nicht frei." Kein Wunder also, dass die Schönheit ihren Job bei GZSZ am Ende zu Gunsten ihrer Musikkarriere an den Nagel hängte. Heute lässt es Yvonne Catterfeld wesentlich ruhiger angehen und verbringt viel Zeit mit ihrem Mann Oliver Wnuk und ihren Kindern.

