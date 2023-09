Yvonne Woelke: Nicht Peter! Jetzt zeigt sie ihren neuen Freund

Peter Klein

Bittere Worte für Ex Iris Klein! "Werde endlich erwachsen"

Nachdem sich Iris Klein immer wieder öffentlich im Netz in die Opferrolle stellte und an den Fremgehgerüchten rund um ihren Ex Peter Klein und Yvonne Woelke festhielt, platzt nun sogar Peter der Kragen - er schießt gegen die Katzemama.