Yvonne Woelke: Sie wäscht ihre Hände in Unschuld! Plötzlich steht Iris als Verliererin da

Jetzt findet Yvonne Woelke klare Worte. Die vermeintliche Affäre von Peter Klein meldet sich in ihrer Instagram Story mit einer Ansage bei ihren Fans - sie hat keine Lust mehr ständig in die Rolle der Bösen gesteckt zu werden. Dass Iris Klein immer als die betrogene Ehefrau gesehen wird und Yvonne all den Hass abbekommt, will die Blondine nicht so auf sich sitzen lassen und spricht Klartext: