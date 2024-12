Adam Brody, Chad Michael Murray & Co.: Diese Serienstars der 2000er feiern ihr großes Comeback

Wie haben wir Chad Michael Murray (43) als heißen Basketballspieler Lucas Scott in "One Tree Hill" angeschmachtet. Heiß geht es auch für ihn weiter! Sein neuer Netflix-Film "The Merry Gentlemen" hat es gleich an die Spitze der Netflix-Charts geschafft. Die Zuschauer sind verrückt nach Chad als strippenden Handwerker. Mit "One Tree Hill" hat er dagegen komplett abgeschlossen. Ein Comeback im geplanten Sequel schließt Chad aus. Der Grund: Seine Ex-Frau Sophia Bush (42) ist Produzentin. Ein Insider verrät: "Das Letzte, was Chad will oder braucht, ist, mit oder für Sophia zu arbeiten. Da sie als Produzentin gilt, wäre sie seine Chefin. Kein noch so hoher Geldbetrag würde ihn dazu bringen, zurückzugehen."