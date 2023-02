Alessia Herren: Hochzeits-Hammer! Sie haben heimlich "Ja" gesagt

Jetzt ist es raus! Erst vor wenigen Monaten gab Alessia Herren bekannt, dass sie ihren ersten Nachwuchs erwartet. Sie und ihr Freund Can machten dann auch schnell Nägel mit Köpfen. Wie die Tochter von Willi Herren bereits in der Vergangenheit verriet, kann es gar nicht schnell genug gehen, denn sie wolle noch vor der Geburt ihres Babys heiraten. Jetzt verkündete sie überraschend, dass sie ihrem Can nun bereits heimlich das "Ja"-Wort gegeben hat!