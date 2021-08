Alexander Herrmann: Doppeltes Ehe-Aus! Wer ist die neue Frau des TV-Kochs?

Hinter Alexander Herrmann liegt heute nicht nur eine erfolgreiche Karriere am Herd, sondern auch zwei gescheiterte Ehen. Gemeinsam mit seiner ersten Frau Eva Herrmann betrieb der Sternkoch seit Mitte der 90er Jahre das familieneigene Romantik Posthotel und ein dazugehöriges Gourmetrestaurant in Wirsberg. Trotzdem Alexander und Eva Herrmann sich über die Geburt ihrer Kinder Sarah und Paul freuen konnte, ging die Ehe nach 18 Jahren in die Brüche. Das von seinen Eltern gegründete Restaurant blieb in Alexander Herrmanns Händen und verdiente sich gleich zwei Michelin-Sterne.