Alica Schmidt: Model-Debüt! So tickt die heißeste Athletin der Olympia

Als Alica Schmidt bei der Olympia 2021 die Tatranbahn in Japan betrat, hielt das halbe Stadion kurz die Luft an. Die Blondine war zwar bei weitem nicht die schnellste Leichtathletin auf 400 Metern, doch dafür überstrahlte sie ihre Konkurrentinnen optisch um Längen. Noch am gleichen Tag schoss auf Instagram die Zahl ihrer Follower dramatisch in die Höhe. Mittlerweile hat Alica Schmidt, die eben noch als das nette Mädchen von nebenan galt, die 2,5-Millionen-Marke geknackt. Klar, dass da auch Werbekunden schnell in den Startblöcken standen. Darunter auch das das renommierte Fashionlabel Hugo Boss. Auf der Mailänder Fashion Week durfte Alica Schmidt die neue Herbst-Kollektion des Labels präsentieren – und zwar neben echten Topmodels wie Gigi Hadid, Irina Shayk und Joan Smalls!