Amira Aly: Wer ist die schöne Freundin von Oliver Pocher?

Immer noch verliebt wie am ersten Tag besuchen Oliver Pocher und seine Freundin Amira Aly das "DSDS"-Finale in Köln 2019

Geburtsdatum: 28. September 1992

Sternzeichen: Waage

Geburtsort: Klagenfurt am Wörthersee in Österreich

Augenfarbe: grün

Haarfarbe: schwarz

Ein gutes Händchen für Frauen hat in der Vergangenheit nicht grad bewiesen. Monika Ivancans Kinderwünsche ließ der heutige Mehrfach-Papa jahrelang unerfüllt, die Trennung von Tennis-Profi Sabine Lisicki lief mehr als problematisch ab und auch seine Ehe mit endete in einem dramatischen Sorgerechtsstreit. Nun hat Oliver Pocher endlich einen Glücksgriff in der Liebe gelandet. Die neue Frau, die das Herz des "Let's Dance"-Tänzers im Sturm erobert hat, ist nicht nur bildschön, sondern hat auch noch ordentlich was auf dem Kasten. Fast zwei Jahre hielten Oliver Pocher und Amira Aly ihre Liebe vor der Öffentlichkeit geheim. Grund genug endlich einen genauen Blick auf die bodenständige Österreicherin mit ägyptischen Wurzeln zu werfen.

So lernten sich Oliver Pocher und Amira Aly kennen und lieben

2016 lernten sich die zwei Turteltauben auf dem „Parookaville“-Musikfestival in Weeze über gemeinsame Bekannte kennen und lieben. Doch es sollten noch ganze zwei Jahre vergehen bis der Komiker und die Make-Up-Artistin ihre Beziehung öffentlich machten. Am 10. November 2018 staunten sowohl Gäste als auch Fotografen nicht schlecht als Oliver Pocher händchenhaltend in Begleitung einer hübschen Brünetten bei der Benefiz-Gala der McDonalds Kinderhilfe Stiftung in München erschien. Einige Zeit hatte der Komiker eben diese Frau als seine „Marketing-Assistentin“ vorgestellt. Kaum zu glauben, dass Amira Aly und Oliver Pocher mittlerweile sogar schon zusammengezogen sind.

Ganze 15 Jahre Altersunterschied trennen Oliver Pocher von seiner jungen Freundin Amira Aly. Gegenüber dem -Magazin „Exclusiv“ verriet das Fotomodel im August 2019: „Ich habe mich anfangs ein bisschen unsicher gefühlt und dachte mir: ‚Oh, sage ich jetzt irgendwas Blödes?‘ Aber ich habe schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind.“ Doch mittlerweile sind der Comedian und das Model längst ein eingeschworenes Dreamteam geworden. So begleitet Amira ihren berühmten Freund Oliver Pocher regelmäßig zu seinen "Let's Dance"-Auftritten und steht ihm sowohl als Partnerin, Make-Up-Artistin und Managerin zur Seite.

Amira M. Aly: Sie wuchs ohne ihren Vater auf!

Gemeinsam mit dem Hannoveraner Oliver Pocher lebt Amira M. Aly heute in Köln, doch ursprünglich stammt die gebürtige Österreicherin aus Klagenfurt am Wörthersee nahe der slowenischen Grenze. Ihre Wurzeln hat Amira Aly noch viel tiefer im Süden. Im März 2018 reiste die Freundin von Oliver Pocher in ihre ägyptische Heimat und begegnete in Kairo nach 20 Jahren Funkstille ihrem leiblichen Vater. Insbesondere ein Foto auf dem Papa und Tochter wiedervereint Arm in Arm vor den ägyptischen Pyramiden stehen, lässt das Herz ihrer Follower höherschlagen.

Die dunkelhaarige Schönheit hatte es in der Vergangenheit oft nicht leicht. Da Amira ohne ihren leiblichen Vater aufwuchs, musste die Österreicherin früh erwachsen werden. Auf Grund familiärer Probleme mit ihren Eltern lebte Amira zeitweise in einer Hilfseinrichtung für Jugendliche. So äußerte die erwachsene Amira 2019 betroffen gegenüber „RTL“: „Es gab öfter Situationen, in denen es eskaliert ist und irgendwann ging es einfach nicht mehr.“

Doch aus ihrer schwierigen Kindheitserlebnissen konnte Amira viel lernen. Aus dem unsicheren Mädchen ist längst eine selbstbewusste und bodenständige Frau geworden. Heute arbeitet die dunkelhaarige hauptberuflich als Make-Up-Artistin. In der Show „Let’s Dance“ holt Amira Aly regelmäßig das Beste aus ihrem Freund heraus. Nebenbei ist die hübsche Österreicherin mit den grünen Augen als Fotomodel tätig. Während Amira sich in Liebesdingen lieber bedeckt hält, präsentiert sie sich auf ihren Aufnahmen meist etwas freizügiger. Gerade auf ist die Make-Up-Artistin sehr aktiv und teilt viele Beauty-Shots mit ihren 36 Tausend Followern. Und das, was die ägyptische Beauty von sich zeigt, kann sich wirklich sehen lassen.

Als Make-Up-Artistin verschönert Amira Aly des Öfteren auch ihren berühmten Freund Oliver Pocher Foto: Getty Images

Oliver Pocher und Amira Aly: Erst die Verlobung, dann das Kind

Im Juli 2019 haben sich Oliver Pocher und seine neue Liebe endlich verlobt. Die Freude über den Antrag scheint so groß zu sein, dass die sonst so bedeckte Amira Aly sogar ihren Verlobungsring im Netz präsentierte. Verstecken wollte die überglückliche zukünftige Mrs. Pocher den wunderschönen Diamantenklunker an ihrer linken Hand wohl nicht mehr länger. Auch der Nachwuchs ist bereits auf dem Weg. Im September 2019 soll es soweit sein, dann erblickt das erste gemeinsame Kind der beiden das Licht der Welt. Für Oliver Pocher ist es bereits das vierte Kind. Mit seiner Exfrau Alessandra Meyer-Wölden konnte sich der blonde Comedian bereits über die Geburt von Tochter Nayla Alessandra (2010) und den Söhnen Emanuel Oliver (2011) und Elian Oliver (2011) freuen.

Mit runder Baby-Kugel verbringen Amira Aly und Oliver Pocher im August 2019 ihren letzten Urlaub zu zweit auf den Bahamas und freuen sich auf die Geburt des gemeinsamen Kindes.

Amira Aly: Enges Verhältnis zu ihrer Mutter

Neben ihrem zukünftigen Ehemann Oliver Pocher, ist ihre Mama noch immer die engste Vertraute in Amira Alys Leben. Wer die gemeinsamen Mutter-Tochter-Bilder entdeckt, der staunt nicht schlecht. Auf Instagram teil Amira Aly immer wieder glückliche Selfies mit ihrer Mama und die kann sich wirklich sehen lassen. Mit den schwarzen glatten Haaren und den mandelförmigen grünen Augen sehen sich Mutter und Tochter trotz eines deutlichen Altersunterschiedes zum Verwechseln ähnlich. Eins ist jedenfalls klar, die guten Gene hat die Freundin von Oliver Pocher eindeutig vererbt bekommen. Auch Oliver Pocher kann sich über die guten Gene seiner Freundin freuen, denn diese kommen sicherlich auch seinem zukünftigen Nachwuchs zugute.

Ganze zwei Jahre haben Oliver Pocher und Amira Aly ihre Liebe geheim gehalten. Im Video seht ihr, mit welchem Trick das geklappt hat: