Amira Pocher & Annemarie Carpendale: Erbitterter Kampf! Jetzt fliegen die Fetzen

Auf den ersten Blick mag es vielleicht nicht so aussehen, aber die Frauen haben einiges gemeinsam. Beide sind Mütter, prominent verheiratet, selbst gut unterwegs in der Medienwelt… Und nun starten die beiden auch noch zeitgleich mit eigenen Kuppelshows im TV durch.

Bei Annemaries "Der Heiratsmarkt" suchen Eltern für ihre erwachsenen Kinder den Traumpartner, bei Amiras "My Mom, Your Dad" ist es genau andersherum: Die Kids suchen Partner für ihre Single-Eltern. Da drängt sich natürlich die Frage auf, welche der Ladys mit ihrem Format die meisten Zuschauer an Land zieht. Da beide mit recht ähnlichen Voraussetzungen ins Rennen starten gibt’s keinen Standort-Vorteil. Sowohl Annemarie als auch Amira müssen also mit ihrem jeweiligen Charakter, ihrer jeweiligen Ausstrahlung punkten. Und da gibt es durchaus Unterschiede, die möglicherweise erfolgsentscheidend sein könnten …

Amira eckt mit schöner Regelmäßigkeit an. Ähnlich wie ihr Mann, der Komiker Oliver Pocher, teilt sie häufig schwungvoll gegen andere aus – und zielt dabei des Öfteren unter die Gürtellinie. Das ist nicht unbedingt die feine Art, kann aber durchaus zur Würze einer Moderation werden – sofern die Dosierung stimmt. Für flotte Sprüche schalten die Leute erfahrungsgemäß gerne ein. Annemarie hingegen ist in ihrer fachlichen Kompetenz kaum zu übertreffen. Seit fast 20 Jahren steht sie schon vor der Kamera, berichtete sogar von den Oscars aus Kalifornien. Beruflich läuft bei ihr alles wie am Schnürchen. Und auch in ihrem Privatleben scheint das nicht anders zu sein. Die Ehe: skandalfrei. Die Familie: harmonisch. Die Moderation: routiniert und charmant. Für etwas Pepp und Wumms müssten in ihrem Fall, wenn nötig, wohl die Kandidaten sorgen. Falls der Spruch stimmt, dass Frechheit siegt, könnte Amira daher einen gewissen Vorsprung haben.

Auf ein Duell mit Amira will sie sich zwar nicht festlegen lassen, wehrt in Bild diplomatisch ab: "Es muss gar nicht immer darum gehen, wer da besser, schneller und höher ist." Doch eine so TV-erfahrene Frau wie Annemarie weiß natürlich, dass am Ende nur die Einschaltquoten zählen, wenn es darum geht, ob die Shows eine Zukunft haben. Man darf also gespannt sein, welche Kuppel-Queen die Nase vorn hat…