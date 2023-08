Amira & Oliver Pocher: "Amira braucht Olli nicht mehr und trennt sich!"

Vor Kurzem startete endlich die neue Datingshow "My Mom, Your Dad", die Amira moderiert. In der Sendung suchen erwachsene Kinder für ihre Eltern nach neuen Partnern. Kurz vor der Ausstrahlung machte auch Amiras (Noch)-Mann Olli Werbung und verkündete auf Instagram: "Heute geht's los! Showtag auf VOX um 20:15 Uhr!" Doch der letzte Satz sorgte für Wirbel. "Viel Erfolg ALLEINE, Amira Pocher", stichelte der Comedian. Worte, die aufgrund der aktuellen Situation einen ziemlich salzigen Beigeschmack haben. Und dann repostete er noch eine negative Schlagzeile über die Sendung und kommentierte: "Ich hatte gehofft, es wird eine seriöse Datingshow heute Abend." Ehrlich gemeinter Support hört sich irgendwie anders an...