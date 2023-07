Andrea Berg & Barbara Schöneberger: Jaa, es ist wirklich wahr

Barbara Schöneberger & Hans Sigl

Ihre alten Gefühle sind neu entflammt!

Wenn sie einander ansehen, sprühen regelrecht die Funken. Arm in Arm stehen Barbara Schöneberger und Hans Sigl bei der "Starnacht am Neusiedler See" auf der romantischen Seebühne, machen einander Komplimente, necken sich, strahlen sich an. Jeder kann es sehen: Ein Spiel mit dem Feuer!