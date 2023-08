Hans Sigl: Traurige Beichte! Sein Lebenstraum ist geplatzt

"Die Moderatoren sind so schlecht, das ist unerträglich", schimpfen die Zuschauer. "Der moderiert noch schlechter als Cathy Hummels, das will was heißen", sind noch die "netteren" Kommentare. Vom Schnüffeln seiner Co-Moderatorin am Schuh von Andrea Berg wollen wir gar nicht erst reden. Da verschlug es selbst dem Alpen-Doc die Sprache.

Auch mit seiner neuen Show "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" kurz vor Mitternacht konnte Sigl nicht punkten. Ob es bei der schlechten Quote eine Fortsetzung geben wird? Fraglich! Doch es gibt ein Sprichwort: Schuster, bleib bei deinen Leisten!