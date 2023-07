Barbara Schöneberger & Hans Sigl: Ihre alten Gefühle sind neu entflammt!

Deshalb stürzt sie sich wie besessen in die Arbeit, nimmt ihren Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" auf, moderiert Preisverleihungen, Firmenevents und TV-Shows – am liebsten gemeinsam mit Hans Sigl. "Wir freuen uns immer wahnsinnig aufeinander", so Barbara Schöneberger.

Mit ihrem Mann hingegen scheint sie nicht so gern Zeit zu verbringen. Denn wenn im Urlaub endlich einmal Gelegenheit für ein wenig Zweisamkeit mit Maximilian wäre, verreist die 49-Jährige lieber in einer großen Gruppe von Freunden, anstatt die kostbaren freien Tage nur mit ihrem Mann und ihren Kindern zu verbringen. "Die Vorstellung, mit meiner Familie alleine wegzufahren, beklemmt mich", so die Moderatorin.

Das Konzept einer Ehe anscheinend auch. Denn schon seit Jahren spricht die 49-Jährige ganz offen darüber, dass sie auch andere Männer neben dem eigenen sexy findet. Zum Beispiel Politiker wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Moderator Jörg Pilawa – und eben Hans Sigl. Und der flirtet, spätestens seit er 2020 in ihrem Podcast zu Besuch war, hemmungslos zurück!

Offenbar lieben beide diesen Nervenkitzel, brauchen diesen Kick. Dass sie dabei ihre Ehen aufs Spiel setzen könnten scheint egal. Die "Starnacht"-Reihe im TV hat gerade erst begonnen, am 7. und 8. Juli moderieren Hans Sigl und Barbara Schöneberger gemeinsam die nächste Show am Wörthersee. Und auch wenn dann echte Superstars wie Andrea Berg und Howard Carpendale dabei sein werden – sie haben sicher wieder nur Augen füreinander …