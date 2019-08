Fran Drescher: So erfolgreich ist „Die Nanny“ Fran Fine heute!

Als quirliges Kindermädchen Fran Fine spielte sich die New Yorkerin Fran Drescher zwischen 1993 und 1999 in „Die Nanny“ zum internationalen Publikumsliebling. Doch dann holt das Schicksal die US-Schauspielerin am Höhepunkt ihrer Karriere ein. Die erfolgreiche „Nanny“-Darstellerin erkrankt an Gebärmutterkrebs. Doch Fran Drescher hat dem Schicksal den Kampf angesagt.

Früher talentierter Serienstar, heute gefeierte Buchautorin und Aktivistin, manch einer fragt sich sicherlich woher ihre überschäumende Energie nimmt. Mit der erfolgreichen US-Sitcom „Die Nanny“ gelang der geborenen New Yorkerin 1993 der internationale Durchbruch als Schauspielerin. In ihrer Rolle als exzentrisches Kindermädchen Francine „Fran“ Joy Fine verzauberte der Serienstar nicht nur ihren strengen Arbeitgeber Maxwell Sheffield, gespielt von Charles Shaughnessy, sondern auch ein Millionenpublikum vor dem Fernseher. Ganz nebenbei besiegte Fran Drescher im Jahr 2000 ihren Gebärmutterkrebs, veröffentlicht die Autobiographie „Cancer Schmancer“ und gründet eine Krebs-Stiftung für erkrankte Frauen. Trotz diverser dramatischer Schicksalsschläge ist die Powerfrau aus Queens einfach nicht zu Stoppen.

Fran Drescher: Von „Saturday Night Fever“ zu "Die Nanny"

Geboren und aufgewachsen ist die gebürtige New Yorkerin mit rumänisch-jüdischen Wurzeln 1957 im quirligen Stadtbezirk Queens. Schon auf der Highschool lernte Francine Joy „Fran“ Drescher ihren zukünftigen Ehemann und Mitschöpfer von „Die Nanny“ kennen und lieben. Nach ihrem Schauspiel-Abschluss am Queens College und dem Filmdebüt mit „Saturday Night Fever“ (1977), gaben sich die Absolventin und ihre Jugendliebe Peter Marc Jacobsen 1978 das Ja-Wort.

Ob in der Liebe oder im Job: Fran Drescher und Peter Marc Jacobsen waren schon 1990 ein starkes Team Foto: Getty Images

In der Filmmetropole Los Angeles wagen die angehende Schauspielerin und der zukünftige Produzent Anfang der 80er Jahre ihr Glück im Filmbusiness. Nach mehreren kleinen Produktionen angelte sich Fran Drescher 1984 eine für ihre Karriere bedeutende Rolle in dem Musical-Film „This Is Spinal Tap“. Doch bevor Fran Drescher 1993 der große -Durchbruch mit „Die Nanny“ gelingt, erleidet die tapfere Schauspielerin im Januar 1985 einen schweren Schicksalsschlag.

Fran Drescher: Harter Schicksalsschlag!

Wenn Fran Drescher mit ihre Wallemähne und ihrem umwerfenden Lächeln in die Kamera strahlt, kann man kaum glauben, welch harte Vergangenheit hinter dem Serienstar liegt. Am 5. Januar 1985 brachen zwei bewaffnete Männer in ihr Apartment ein. Vor den Augen ihres wehrlosen Ehemannes wird die damals 28-jährige grausam vergewaltigt. Doch Fran Drescher kann den harten Schicksalsschlag verkraften und verarbeitet nach einer Therapie ihre Erlebnisse autobiographisch. Statt sich zu verstecken, stellt sich Fran Drescher immer wieder der Öffentlichkeit. So teilt die Serien-Darstellerin ihre schreckliche Geschichte 2013 erneut in einem Emmy-nominierten Dokumentarfilm („Brave Miss World“) der Miss-World-Gewinnerin Linor Abargil, die ebenfalls Opfer einer Vergewaltigung wurde.

Trotz schwerer Schicksalsschläge strahlt Fran Drescher 2019 bei einer Newport Beach Spendengala für Krebserkrankte wieder in die Kamera Foto: Getty Images

„Die Nanny“: TV-Durchbruch als Fran Fine

Nicht zuletzt dank ihres Ehemannes Peter Marc Jacobsen findet die angehende Schauspielerin zurück ins Leben. Gemeinsam entwickeln die beiden Künstler das Showkonzept zu „Die Nanny“. Über Nacht wird Fran 1993 zum gefeierten Serienstar und Publikumsliebling der 90er Jahre. Mit Animalprints, knallengen Röcken und schriller Stimme begeistert die Schauspielerin in ihrer Rolle als Nanny Fran Fine, die ihren spießigen Boss Maxwell Sheffield verführt und schließlich heiratet, über sieben Jahre ihre treuen Fans.

Obwohl sich Fran Dreschers langjähriger Lebensgefährte Peter 2010 überraschend als homosexuell outet, pflegt das einstige Traumpaar heute ein gutes Verhältnis zueinander. Verständnisvoll äußerte sich die sympathische Schauspielerin gegenüber "InTouch": „Peter und ich haben uns mit 15 kennen gelernt. Wir waren Kinder und wussten nicht, wer wir wirklich waren. Wir haben viel miteinander durchgemacht.“ Auf zeigt sich die Schauspielerin regelmäßig glücklich an der Seite ihres homosexuellen Exmannes. Gemeinsam entwickeln der Produzent und die Schauspielerin 2010 die stark autobiographisch gefärbte Serie „Happily Divorced“ (2011-2013).

2014 wagte die bildschöne Schauspielerin noch einmal ihr Glück in der Liebe und heiratete den umstrittenen indisch-amerikanischen Wissenschaftler und Unternehmer Shiva Ayyadurai. Als nach zwei Jahren plötzlich die Trennung folgt, äußert Fran Drescher, dass es nicht um eine gültige Ehe gehandelt hätte. Die Hochzeit mit dem Wissenschaftler wäre schlichtweg eine spirituelle Zeremonie gewesen. Seit der Trennung hat die Schauspielerin leider kein Glück mehr in der Liebe gehabt und lebt aktuell alleine in ihrem Haus in Malibu.

Fran Drescher bekämpft den Krebs!

Zur Jahrtausendwende wirft Fran Drescher erneut ein Schicksalsschlag aus der Bahn, denn die Darstellerin erkrankt 2000 an Gebärmutterkrebs. Nach einer ersten Tumoroperation im Jahr 1983, ist es die zweite Erkrankung in Folge. Doch die Powerfrau kann auch diesmal den Krebs besiegen und gründet 2007 die Organisation „Cancer Schmancer Movement“.

Serienstar Fran Drescher tritt 2019 mit "Cancer Schmancer Movement" im Jewish Center in Malibu auf Foto: Getty Images

Über ihre Erkrankung verriet Fran Drescher 2007 gegenüber der „Huffpost“: „Ich wurde berühmt, ich bekam Krebs, und ich habe gelernt darüber zu sprechen. Es hat zwei Jahre und acht Ärzte gedauert bis ich eine sichere Diagnose hatte. Ihr habt euch eine zweite Meinung eingeholt? Holt euch lieber sieben ein“. Heute leistet die Powerfrau als Aktivistin eine wertvolle Arbeit im Kampf gegen den Krebs. Längst hat die Serien-Darstellerin bewiesen, dass sie nicht nur eine großartige Schauspielerin, sondern auch ein Vorbild für Frauen jeder Generation ist.

