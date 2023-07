Andrea Kiewel: Bittere Enthüllung über die "Fernsehgarten"-Moderatorin!

In einer ihrer jüngsten Shows sorgte ein besonderer Moment für Unruhe im Publikum, als Andrea Kiewel die Prinzen interviewte. Ein Zuschauer hielt um die Hand seiner Freundin an, und die Regie musste ihr das Geschehene mitteilen. Ihre spontane Reaktion warf jedoch Zweifel auf: "Es gab einen Heiratsantrag, und ich habe ihn verpasst? Kein Wunder, dass ich Single bin!" Hat die quirlige Moderatorin uns die ganze Zeit etwas vorgespielt? Die Fans hatten sich bereits gewundert. In jeder Show schien Kiwi stets in Flirtlaune, bisweilen bis zur Peinlichkeit. Eine Verhaltensweise, die man bei einer glücklich verliebten Person wohl kaum erwarten würde.