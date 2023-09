Andrea Kiewel: Böse Überraschung für alle "ZDF Fernsehgarten"-Fans!

Die Zuschauer des "ZDF Fernsehgartens" müssen sich auf eine Veränderung einstellen! Denn am 3. September wird die Sendung nicht wie gewohnt stattfinden. Wie der Sender auf der Social Media Plattform "Instagram" feierlich ankündigt, werden am Sonntag nicht wie gewohnt Schlager zu hören sein, sondern Rock! Unter dem Motto "Rock im Garten" sind Gäste wie Mando Diao, Ronnie Romero und Amberian Dawn eingeladen. Statt melodischer Schlagersounds werden also harte Klänge der Rockbands zu hören sein. Ob sich das Team vom "ZDF Fernsehgarten" damit beliebt macht und die Sendung zum Erfolg wird, bleibt abzuwarten. Denn Rock und Schlager könnten unterschiedlicher nicht sein...

Es wäre zumindest nicht das erste Mal innerhalb kürzester Zeit, dass die Show mit Andrea Kiewel in Verruf gerät. Immer wieder kritisieren die Zuschauer der "ZDF"-Sendung die musikalische Leistung der prominenten Gäste und das Verhalten der Moderatorin. Seien es verbale Entgleisungen oder Outfit-Kritiken, die 58-Jährige hat es momentan nicht leicht! Auch die Enthüllung von Ikke Hüftgold rund um die Gage der Schlagerstars spitzte die Situation dramatisch zu. Ob die Sendung dieses Mal ein gutes Ende finden wird, bleibt nur zu hoffen. Man würde "Kiwi" zumindest einen erfolgreichen Abgang kurz vor der Winterpause gönnen...