Andrej Mangold: Club-Debakel - jetzt mischt sich Daniela Büchner ein!

Nach langem Warten war es endlich soweit und Andrej Mangold konnte sein Grand Opening für seinen neuen Nachtclub auf Mallorca feiern. Doch die Eröffnung seines "Hello The Club" kam nicht bei allen gut an. "Prince Charming"-Star Sam Dylan war weniger begeistert und äußerte harte Kritik. Anstatt beim Opening des Ex-Bachelors, feierte er dann lieber mit Daniela Büchner am Ballermann weiter. Diese hat nun ebenfalls einiges zu berichten.