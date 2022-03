Jennifer Lange & Darius Zander: "Unsere Pläne haben sich geändert"

Jenny nimmt ihre Fans daraufhin in ihrer Story mit zu einem für sie ganz besonderen Treffen mit ihrem Darius. Die beiden schauen sich nämlich gemeinsam neue Wohnmobile an. Daraufhin verkündet das Pärchen gemeinsam: "Wir haben uns dazu entschieden eine Weltreise zu machen - auf vier Rädern." Ende Mai soll es bereits losgehen und die beiden können es kaum noch erwarten. "Am liebsten würden wir jetzt schon losfahren" freut sich Jenny. Da können sich ihre Fans ja jetzt schon auf ganz viel Travel-Content der Influencerin freuen.

