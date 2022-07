Andrej Mangold: Liebes-Dilemma! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Gegenüber RTL packte Andrej Mangold nun über sein Liebesleben aus. Der ehemalige TV-Rosenkavalier ließ jetzt durchsickern, was ihm in Sachen Dating immer im Wege steht. Ausgerechnet sein Status als Person des öffentlichen Lebens macht dem Profi-Sportler oftmals einen Strich durch die Rechnung. Um nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen müsse sich Andrej immer genau überlegen, wo er sich mit einem Date draußen treffen kann. Er gesteht: "Du sagst ja auch nicht direkt, komm mal zu mir nach Hause". Auch die Intensionen der Frauen, müsse der Ex-Bachelor erst einmal herausfinden - ist die Date-Partnerin wirklich an seiner Person interessiert oder will sie nur selbst ins Rampenlicht.

Deswegen scheint Andrej seit der Trennung von Jennifer Lange nicht mehr so viel Glück in der Liebe gehabt zu haben. Auch die Anzahl seiner Dates halte sich seiner Aussage nach in Grenzen: "Nach der Trennung Ende 2020 kann ich das wahrscheinlich an einer Hand abzählen". So so, ob er da wohl die ganze Wahrheit sagt? Immerhin äußerte er sich auf Instagram erst vor Kurze über sein doch sehr aktives Liebesleben. Darüber hinaus spekulierten Fans immer wieder über mögliche Date-Partnerinnen, denen Andrej auf Social Media verdächtig viel Aufmerksamkeit schenkte. Wie er RTL verriet, scheint das auch seine bevorzugte Art zu sein Frauen kennenzulernen. Er gestand, dass Dating-Apps zwar keine Option für ihn seien, er Frauen lieber unterwegs kennenlernen oder mit ihnen über die sozialen Netzwerke in Kontakt treten würde.

Vor seiner Zeit als Bachelor hatte der Basketballer wohl mehr Glück mit den Frauen. Mehr dazu erfährst du im Video: