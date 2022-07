Andrej Mangold: Intime Sex-Beichte!

So so, mit wem will der 35-Jährige jedoch nicht verraten. Jedoch wurde Andrej Mangold zuletzt bereits mit mehreren Schönheiten eine Romanze nachgesagt. Nicht nur soll er eine heiße Nacht mit Unternehmerin Amal Wakim in Dubai verbracht haben, auch die deutsche Influencern Anni Jung hat es ihm allen Anscheins nach sehr angetan. Bleibt abzuwarten, ob Andrej schon bald wieder offiziell eine Frau an seiner Seite haben wird.

Dass er sich mit schönen Frauen auskennt stand schon vor seiner Zeit als Bachelor fest. Mehr zu seiner heißen Ex erfährst du im Video: