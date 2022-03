Angela Merkel: Entführungs-Drama um die Ex-Kanzlerin!

Wie gefährlich es werden kann, haben schon andere Prominente wie etwa Prinzessin Madeleine (39) erfahren müssen, die 2002 auf einer Entführungs-Liste gestanden haben soll. Zusammen mit ihrem ehemaligen Schulkameraden, der vor der Haustür gekidnappt wurde.

Auch die Kinder des Drogerie-Unternehmers Anton Schlecker (77) wurden verschleppt, 1987 im Beisein ihrer Eltern. Hier ging es um Geld, bei Merkel käme der politische Aspekt dazu. Und jeder Entführer hätte leichtes Spiel, sich an unaufmerksamen Polizisten vorbei ins Haus zu schleichen. An Entspannung ist da nicht zu denken. Zumal schlimme Erinnerungen wach werden. Schon vor rund zehn Jahren entkam Angela Merkel nur knapp einer Katastrophe. 2011 verschaffte sich ein Einbrecher Zugang in ihr Haus. Der Mann brach in die Wohnung ein, die auf derselben Etage liegt wie ihre.