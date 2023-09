Angelina Jolie: Traurige Offenbarung über ihr Seelenleben!

Die Schauspielerin, die einst für ihr Spiel im Drama "Durchgeknallt" (Originaltitel: "Girl, Interrupted") mit einem Oscar für die "Beste Nebendarstellerin" ausgezeichnet worden war, verrät im Interview noch, dass sie sich "heutzutage etwas niedergeschlagen" fühle. "Ich habe nicht das Gefühl, seit einem Jahrzehnt ich selbst gewesen zu sein", erklärt Jolie, um im gleichen Atemzug hinzuzufügen, darauf nicht näher eingehen zu wollen.

Tatsächlich war Jolie seit ihrem Erfolg in "Maleficent - Die dunkle Fee" und dem Flop "By the Sea", in dem sie an der Seite von Pitt spielte, deutlich seltener in Hollywood-Produktionen zu sehen als noch in den vorangegangenen Jahren. Einzig in der Fortsetzung "Maleficent - Mächte der Finsternis" und in "They Want Me Dead" spielte sie eine Hauptrolle. In anderen Werken aus den vergangenen Jahren wie dem Marvel-Blockbuster "Eternals" war sie lediglich in Nebenrollen zu sehen oder Teil eines größeren Ensembles.