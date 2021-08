Anke Leithäuser: Radikal abgenommen! Diese Krankheit ist schuld

Beim Wiedersehen bei "Goodbye Deutschland" ist von der einstigen Powerfrau Hasi nicht mehr viel über, sie hat stark abgenommen! Eine Krankheit raubt Anke Leithäuser seit Monaten ihre Kräfte und ihr Körpergewicht. Mittlerweile wiegt die einstige Pfundsfrau nur noch 51 Kilogramm. "Ich hatte Wasser in den Beinen, die glichen schon so leichten Elefantenfüßchen und dann habe ich mich irgendwann dazu durchgerungen, zum Arzt zu gehen. Dieses Wasser hat sämtliche Organe eingedrückt. Ich habe so gut wie nichts gegessen, es ging nichts rein, es passte nichts. Ich habe einiges an Gewicht verloren", erzählt Hasi nach ihrem langen und zermürbenden Krankenhausaufenthalt.