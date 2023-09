Anna-Carina Woitschack: Ganz alleine - sie wagt einen Neuanfang ohne Mann!

Weiter gibt sie noch mehr Details zu ihrer ersten eigenen Wohnung preis: "Und jetzt war es wirklich so, Wohnung selbst tapeziert, eingerichtet. Das waren so Sachen, die eigentlich untypisch sind für eine 30-Jährige, aber, die in meinem Fall alle neu waren." Da scheint die Schlagersängerin ja mächtig stolz auf ihre eigene vier Wände zu sein. Ob sie darin jedoch lange alleine bleiben wird, ist fraglich. Immerhin ist es gut möglich, dass ihr neuer Freund Daniel Böhm und sie sich bald ein gemeinsames Liebesnest wünschen könnte, so gut wie es aktuell mit ihrer Liebe läuft. Bleibt also abzuwarten, ob das DSDS-Sternchen wirklich lange alleine wohnen wird.