Die Verräter: Mariella Ahrens rechnet mit Anna-Carina Woitschack ab!

Vor allem in Anna-Carina hat sie sich getäuscht. Die Schlagersängerin versicherte ihr immer wieder, dass sie keine "Verräterin" ist. "Grundsätzlich bin ich sehr gutgläubig, wenn mir jemand sympathisch ist. Das habe ich wieder festgestellt, als ich die Folgen jetzt im Fernsehen geguckt habe: 'Mein Gott, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.' Aber ich bin halt so und bin authentisch geblieben", erklärt die Schauspielerin im Interview mit der "BILD"-Zeitung. "Ich konnte mir sehr lange nicht vorstellen, dass die Frau, die ich so sympathisch finde, die mir in die Augen schaut, mich anlügen kann, ohne dabei zu blinzeln oder in eine andere Richtung zu schauen. Sie hat mir dabei direkt in die Augen geblickt", sagt Mariella fassungslos. "Ich dachte, wenn Anna-Carina mich anschaut, sehe ich vielleicht, ob sie lügt. Aber bei ihr war gar keine Regung im Gesicht."

Außerdem seien einige wichtige Handlungen von Sender RTL rausgeschnitten worden. "Manchmal konnte man daher meine Handlungen gar nicht verstehen, weil bestimmte Szenen gefehlt haben. Dadurch, dass die so im Fernsehen nicht zu sehen waren, kann man das von außen vielleicht nicht ganz nachvollziehen."