Anna Ermakova: Bruch mit Vater Boris! Sie geht ihren eigenen Weg

Anna Ermakova ist dieses Jahr Teilnehmerin von "Let's Dance" - und das nach den ersten drei Liveshows ziemlich erfolgreich! Die Tochter von Boris Becker bekam bereits in der großen Kennenlernshow die meisten Punkte der Jury und die meisten Zuschauer-Anrufe, weswegen sie und ihr Tanzpartner Valentin Lusin in der ersten richtigen Show vor dem Rauswurf geschützt war.

Und auch in Show zwei konnte die 22-Jährige sowohl die Jury als auch das Publikum von sich überzeugen. "Wir haben Woche zwei und ich habe noch nie so schöne Füße und eine so schöne Beinarbeit gesehen.", freute sich Jurorin Motsi Mabuse sogar.

Doch vor ihrer Teilnahme an der RTL-Tanzshow und ihrem offensichtlich Riesen-Tanztalent war Anna in Deutschland vor allem durch eine Sache bekannt: Als Tochter von Tennis-Legende Boris Becker.