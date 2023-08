Anna Ermakova: Rache ist süß! Jetzt bietet sie Papa Boris erstmals öffentlich die Stirn

Nach dem Beziehungs-Aus mit ihrem Freund Tony ist Anna zudem ungebunden. Sie spricht ganz offen über den Gedanken, in das Land zu ziehen, das ihr so viel Liebe schenkt. Denn beruflich tun sich großartige Chancen auf: "Ich denke, im Moment mag ich in Richtung Showbusiness gehen. Ich liebe es zu performen, Leute damit glücklich zu machen", sagt sie über ihre Karrierepläne. "Ich versuche, kreativ zu werden, und habe einige Projekte in Planung."

Auftritte in Shows wie dem ZDF-"Fernsehgarten", Einladungen zu hochkarätigen Veranstaltungen von Berlin bis Wien und aufregende Jobaussichten: Während der Ruhm von Boris Becker nach all dem Ärger um seine Insolvenz samt Gefängnisaufenthalt verblasst ist, startet seine Tochter so richtig durch. Einer spielt bei ihrem Siegeslauf keine Rolle: der einstige Tennisgott. Immer wieder hatte er in den letzten Monaten versucht, sich als Vorzeige-Papa zu präsentieren. "Wir haben ein bisschen über ihre Gage gesprochen und sie hat meinem Rat vertraut", sagte er beispielsweise in einem Interview über Annas "Let’s Dance"-Teilnahme. Auch zum Geburtstag im März gratulierte er ihr – über Instagram.