Anna Maria Ferchichi & Bushido: Großartige Neuigkeiten! Endlich ist es offiziell

Endlich ist es raus! Bushido soll einen Sieg vor Gericht gegen seinen ehemaligen Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker erreicht haben. Wie "BILD" berichtet, liegt ihnen das Urteil vor. Dort heißt es: "Obwohl der Kläger (Arafat) zu keinem Zeitpunkt als Manager des Beklagten (Bushido) tätig war, schlossen die Parteien am 30. Januar 2007 einen sogenannten Managementvertrag, in dem der Beklagte den Kläger (genannt 'Management') mit seiner Vertretung und Interessenwahrnehmung beauftragte." Doch genau das sei der Knackpunkt, denn obwohl das Clan-Mitglied dem Rapper horrende Summen abknüpfte, soll er nie "vergütungsfähige Managerleistungen" erbracht haben, wie es im Urteil heißt.

So habe Arafat Abou-Chaker teilweise bis zu 50 Prozent der Einnahmen von Bushido kassiert beziehungsweise dem Rapper dreist in Rechnung gestellt. 2018 kam es dann zum Zerwürfnis, denn der Ehemann von Anna-Maria Ferchichi sollte fast eine halbe Millionen Euro an das Clan-Mitglied blechen. Einnahmen, die bei der Produktion des Albums "Prince of Belvedair" von Rapper Kay One entstanden sind. Doch anstatt die Summe zu erhalten, flatterte Arafat die Kündigung des Vertrages in den Briefkasten. Darauf folgte eine ziemlich hässliche Schlammschlacht, da der ehemalige Geschäftspartner auf sein Geld beharrte.

Doch nun liegt das endgültige Urteil des Gerichts vor: Der Vertrag sei ungültig, da Arafat Abou-Chaker nie der Manager von Bushido war. Somit muss er die Zahlungen an den Rapper rückerstatten. Stolze 2.045.459,13 Euro inklusive Zinsen, wie "BILD" berichtet. Das dürfte Anna-Maria Ferchichi und Bushido in Hochstimmung versetzen!