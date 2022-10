Anna Sorokin: Freispruch für die Netflix-Hochstaplerin

Seit 17 Monaten sitzt Anna Sorokin nun bereits im Gefängnis in Goshen im US-Bundesstaat New York. Der Grund? Die Hochstaplerin erschlich sich als angebliche Millionenerbin über 250.000 US-Dollar von der New Yorker High Society. Das Resultet - die 31-Jährige wurde wegen Betrugs zu einer Haftstrafe verurteilt. Doch nun könnte Anna bereits bald wieder auf freiem Fuß sein. Mehreren Medien zu Folge, hat ein Richter nun entschieden, dass die Betrügerin aus dem Gefängnis entlassen werden soll. Ihr Anwalt Dincan Levin lässt diesbezüglich in einem Statement verlauten: